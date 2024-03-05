Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:28
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldığını duyurmuştu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Akabinde ise ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...