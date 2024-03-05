Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Böylece bu yıl emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu noktada zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başlandı. Bakan Vedat Işıkhan, bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi