Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
12:05
EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan'dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?
Son dakika haberi: Çalışan emekliye ikramiye ödemesi için tarih belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihi için açıklama geldi. Meclis'te bütçe görüşmeleri tamamlandı. 86 maddelik torba yasa ile yapılacak düzenleme ile 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi...