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Haberler Fotohaber EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan'dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:05

EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan'dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

Son dakika haberi: Çalışan emekliye ikramiye ödemesi için tarih belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihi için açıklama geldi. Meclis'te bütçe görüşmeleri tamamlandı. 86 maddelik torba yasa ile yapılacak düzenleme ile 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

Son dakika haberleri: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu. Çalışan emeklilere ikramiye yasasıyla SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil bütün hak sahipleri 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan ödemeler için hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

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EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verilmişti. TBMM'de bütçe görüşmeleri tamamlandı. Toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-28 Aralık tarihleri arasında Meclis'ten geçip ve Başkan Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.

EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma tamamlandı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak. Torba yasanın 26-27 Aralık tarihinde yasalaşması bekleniyor. Gerekli hazırlıklar yapılıyor.

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