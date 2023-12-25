EMEKLİ iKRAMiYESi SON DAKİKA: İşte 4A-4B-4C ödeme tarihi! Bakan Işıkhan’dan açıklama! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman verilecek?

Son dakika haberleri: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu. Çalışan emeklilere ikramiye yasasıyla SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil bütün hak sahipleri 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan ödemeler için hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar...