Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu
Giriş Tarihi: 05.01.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 07:50

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

Emekli zammı son enflasyonla birlikte belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oranında ortaya çıktı. Bu noktada araştırmalara başlayan SSK ve Bağ-kur emeklisi 'ne kadar maaş alırım' sorusuna yanıt arıyor. Maaş hesaplama robotu ile en düşük maaş başta olmak üzere tüm rakamlar özelinde matematik işlemleri sürüyor. Peki; emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı tablosu…

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon sonrası zamlı emekli maaşları hesaplanmaya başladı. Yeni alacakları maaşı merak edenler emekli zammı hesaplama tablolarına yöneliyor. Öte yandan refah payı araştırmaları da sürüyor. Peki; SSK ve Bağ-Kur 7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak zam hesabı!

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan memur ve emekli zammı için son veri belli oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oldu.
Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 + Toplu sözleşme zammı yüzde 15 hesaplamasıyla memur zammı yüzde 49,25 oldu.

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

REFAH PAYI GÜNDEMDE!

6 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak emekli zammı ortaya çıktı. Yüzde 37,57 oranında artış yaşayacak emeklilerin net zam oranı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Geçtiğimiz zam dönemlerinde enflasyona ek refah payı alan emeklilerin Ocak zammında da refah payı almaları halinde zam oranları değişecek. Başkan Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'e talimatı verdi.

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.

SON DAKİKA