Giriş Tarihi: 05.01.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
07:50
Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu
Emekli zammı son enflasyonla birlikte belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oranında ortaya çıktı. Bu noktada araştırmalara başlayan SSK ve Bağ-kur emeklisi 'ne kadar maaş alırım' sorusuna yanıt arıyor. Maaş hesaplama robotu ile en düşük maaş başta olmak üzere tüm rakamlar özelinde matematik işlemleri sürüyor. Peki; emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı tablosu…