Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı 19,77 olarak açıklanırken 4A, 4B, 4C emekli maaş hesabı yapılmaya başlandı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur emekli maaş zammı oranı nihai hali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile maaşlara iyileştirme müjdesi verdi. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı ara zamla 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Peki; 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak, kaç TL? İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu