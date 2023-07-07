Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri torba yasada yer almadı. Bu emekliler için de enflasyon artışı 6 aylık oran olan yüzde 19,77 olarak belirlendi. Emekli maaşları iyileştirmeleri için ilerleyen haftalarda düzenlemenin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 7.500 TL olan taban maaşı 1000-2500 TL artırılarak 8.500-10.000 TL bandına çıkartılması da gündemde yer alıyor.