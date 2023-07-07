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Haberler Fotohaber Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 15:52

Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı 19,77 olarak açıklanırken 4A, 4B, 4C emekli maaş hesabı yapılmaya başlandı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur emekli maaş zammı oranı nihai hali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile maaşlara iyileştirme müjdesi verdi. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı ara zamla 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Peki; 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak, kaç TL? İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıtı için emekli maaşı hesaplama robotu araştırılıyor. Haziran verisi sonrası 6 aylık enflasyon 19,77 olarak duyuruldu. Akabinde ise Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, zamlı aylıklarını yılın ikinci yarısında hesaplarında görecek. Bu noktada ise ''Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak?" sorular gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-kur emekli maaşı hesaplama tablosu araştırılıyor. Aylıklar üzerinde iyileştirme yapılacağı biliniyor. Peki, hangi emekli kaç para alacak? İşte, 2023 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama ekranı

Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emekli maaşlarını iyileştirme çalışmaları için ilgili Bakanlıklar çalışmalara başladı.

Nihai emekli zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak.

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? | Video

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Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45

10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40

15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35

20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor.

Emekli maaşı hesaplama ekranı || 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri torba yasada yer almadı. Bu emekliler için de enflasyon artışı 6 aylık oran olan yüzde 19,77 olarak belirlendi. Emekli maaşları iyileştirmeleri için ilerleyen haftalarda düzenlemenin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 7.500 TL olan taban maaşı 1000-2500 TL artırılarak 8.500-10.000 TL bandına çıkartılması da gündemde yer alıyor.

SON DAKİKA