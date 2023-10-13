Giriş Tarihi: 13.10.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 06:58

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi TBMM'de kabul edildi! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi. Bu kapsamda 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek soruları merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri ikramiye kapsamına giren vatandaşların gündeminde. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...