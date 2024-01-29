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Haberler Fotohaber Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 21:53

Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!

Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı olurken SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı memur ve memur emeklisinin zam oranı olan yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Emeklilere yapılan oran artışının ardından emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu. Son olarak emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Ocak aylıklarını alan vatandaşlar ek zamdan kaynaklı farklar için Resmi Gazete adımını bekliyor. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.

Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!

Tüm emeklilere ek zamda müjdeli haber geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak açıklamıştı. Zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete 'de yayınlandıktan sonra ödenecek. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak 2024? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri ve sürece dair merak edilenler...

Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Tüm emeklilere ek zamda müjdeli haber geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarını Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl bütün emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz açıklamasında bulunmuştu.

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Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk etapta yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı eklenmiş maaşlarını alan emekliler için şimdide 11,68 puanlık zam farkları da yatırılacak. Ek zamdan kaynaklı 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları 29 Ocak - 4 Şubat haftasında hesaplara geçmiş olacak.

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