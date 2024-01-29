Giriş Tarihi: 29.01.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
21:53
Emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete adımında!
Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı olurken SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı memur ve memur emeklisinin zam oranı olan yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Emeklilere yapılan oran artışının ardından emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu. Son olarak emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Ocak aylıklarını alan vatandaşlar ek zamdan kaynaklı farklar için Resmi Gazete adımını bekliyor. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.