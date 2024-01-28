Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

2024 YILI EMEKLİLER YILI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."