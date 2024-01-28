Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:37
Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Akabinde ise Başkan Erdoğan'dan emekliye ek zam müjdesi gelmiş ve böylece bu oran yüzde 42,62ya yükselmişti. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılacağını duyurdu. Ocak aylıklarını alan milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, şimdi emekli maaşı zam farklarını alacağı tarihi araştırıyor. Peki 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?