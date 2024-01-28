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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:37

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Akabinde ise Başkan Erdoğan'dan emekliye ek zam müjdesi gelmiş ve böylece bu oran yüzde 42,62ya yükselmişti. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılacağını duyurdu. Ocak aylıklarını alan milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, şimdi emekli maaşı zam farklarını alacağı tarihi araştırıyor. Peki 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bakan Işıkhan son dakika açıklaması ile emekli maaşı zam oranı 49,25'e yükseldi. Milyonlarca emekli Ocak ayı maaşlarını ek zamsız olarak hesaplarında gördü. Şimdi ise gündemde emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme günleri araştırılıyor. Peki emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri...

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde vermişti. 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini duyuran Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapıldığını açıklamıştı.

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Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni zam oranını açıkladı.

Emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

2024 YILI EMEKLİLER YILI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

AK PARTİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDU

AK Parti, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Önergeyle, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile 5510 Saylı Kanun'a eklenen geçici 102'nci maddenin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 42,57' ibaresinin 'yüzde 49,25' olarak değiştirilmesi teklif edildi.

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