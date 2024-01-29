EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM (4A-4B) | 2024 SSK, Bağkur Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli maaşı zam oranı Bakan Işıkhan son dakika açıklaması ile değişti. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 olan bu oran, 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük aylık ise 10 bin TL oldu. Ocak aylıkları SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme günlerine göre ek zamsız olarak hesaplara geçti. Şubat ayına sayılı günler kala refah payı kaynaklı emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...