EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM (4A-4B) | 2024 SSK, Bağkur Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:29
Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli maaşı zam oranı, Başkan Erdoğan'ın ek zam talimatı sonrası yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıktı. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ocak aylıkları ek zamsız ödenirken gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ise bu noktada emekli maaşı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.