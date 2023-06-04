Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:30

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi yarın açıklanıyor. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Böylece refah payı hariç emekli ve memur maaşları artışları için 1 veri kalmış olacak. Yeni Meclis'te yasama dönemi başlarken Kabine de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan üstlendi. Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile diğer ekonomi düzenlemeleri için Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte emekli ve memura ek zam hesaplamaları...