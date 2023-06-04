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Haberler Fotohaber EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:30

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi yarın açıklanıyor. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Böylece refah payı hariç emekli ve memur maaşları artışları için 1 veri kalmış olacak. Yeni Meclis'te yasama dönemi başlarken Kabine de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan üstlendi. Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile diğer ekonomi düzenlemeleri için Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte emekli ve memura ek zam hesaplamaları...

METE DİRİCE
EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı. Yeni Kabine belli oldu ve Meclis çalışmalarına başladı. Hükümetin ilk yapacağı düzenlemeler arasında asgari ücret, emekli ve memur zammı bulunuyor. Burada maaşlara ek zam verilerek milli gelir üzerindeki artışlar tabana yayılacak. Başkan Erdoğan talimatı verdi.

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

EMEKLİ-MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması emekli ve memur 5 aylık zam oranı belli olacak. TÜİK 5 Haziran Pazartesi saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakam özellikle Haziran ayında toplantıları gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak.

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EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer alırken, yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplandı.

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre;

  • 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22
  • 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22
  • Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
  • Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08
  • 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08 oldu.
EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor.

Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

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