Emekli promosyon ödemeleri 2023 Temmuz için yenileniyor! Başvurana 10.000 TL'ye varan ödeme! Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

Banka banka emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın ikinci yarısı için geçerli olan emekli maaşı Temmuz zammı ile belli olacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zam oranı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile hesaplanacak. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili işlemler de devam ediyor. Emekli sayısının artması ve emekli zammı sebebiyle kamu ve özel bankalar harekete geçti ve promosyon kampanyalarını Temmuz dönemi için güncellemeye başladı. En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri güncel rakamlar…