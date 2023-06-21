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Haberler Fotohaber Emekli promosyon ödemeleri 2023 Temmuz için yenileniyor! Başvurana 10.000 TL'ye varan ödeme! Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:21

Emekli promosyon ödemeleri 2023 Temmuz için yenileniyor! Başvurana 10.000 TL'ye varan ödeme! Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

Banka banka emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın ikinci yarısı için geçerli olan emekli maaşı Temmuz zammı ile belli olacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zam oranı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile hesaplanacak. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili işlemler de devam ediyor. Emekli sayısının artması ve emekli zammı sebebiyle kamu ve özel bankalar harekete geçti ve promosyon kampanyalarını Temmuz dönemi için güncellemeye başladı. En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri güncel rakamlar…

Emekli promosyon ödemelerine Temmuz zammı düzenlemesi! 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli promosyon veren bankalar listesi Temmuz ayına kısa süre kala gündeme geldi. Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile kesinleşecek. Bu noktada ise müşteri kazanmak isteyen bankalar harekete geçti. Emeklilere ek gelir niteliğindeki promosyon kampanyaları Temmuz ayı için güncellenmeye başladı. Başta Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası olmak üzere emekli promosyon Temmuz ayı ödemeleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. En doğru teklifi değerlendirmek isteyen emekli vatandaşlar ''Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi ve güncel emekli promosyon tutarları.

Emekli promosyon ödemelerine Temmuz zammı düzenlemesi! 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:

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Emekli promosyon ödemelerine Temmuz zammı düzenlemesi! 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyon ödemelerine Temmuz zammı düzenlemesi! 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

Emekli promosyon ödemelerine Temmuz zammı düzenlemesi! 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

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