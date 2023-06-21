Emekli promosyon ödemeleri 2023 Temmuz için yenileniyor! Başvurana 10.000 TL'ye varan ödeme! Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar listesi Temmuz ayına kısa süre kala gündeme geldi. Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile kesinleşecek. Bu noktada ise müşteri kazanmak isteyen bankalar harekete geçti. Emeklilere ek gelir niteliğindeki promosyon kampanyaları Temmuz ayı için güncellenmeye başladı. Başta Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası olmak üzere emekli promosyon Temmuz ayı ödemeleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. En doğru teklifi değerlendirmek isteyen emekli vatandaşlar ''Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi ve güncel emekli promosyon tutarları.