Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:51
EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları
Emekli promosyon tutarları Mart ayına girilmesiyle güncellendi. Bu kapsamda 'Banka promosyonları yenilendi mi' sorusu yanıt buldu. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarlarını 11 banka sıraladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil banka promosyonu kampanyaları…