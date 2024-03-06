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Haberler Fotohaber EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:51

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

Emekli promosyon tutarları Mart ayına girilmesiyle güncellendi. Bu kapsamda 'Banka promosyonları yenilendi mi' sorusu yanıt buldu. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarlarını 11 banka sıraladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil banka promosyonu kampanyaları…

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

Banka promosyonu tutarları Mart 2024 itibariyle yenilendi. 11 banka müşteri kazanabilmek adına tek tek emekli promosyon kampanyalarını paylaştı. Emekliler ise en yüksek emekli promosyonu veren bankalar için arayışa girdi. İşte tüm detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artışla 3 bin TL oldu. Emekliler 2024 yılında toplamda 6 bin TL ikramiye alacak.

Emeklilerin ödeneklerindeki bu artışlar emekli promosyon kampanyaları ile bankaların müşteri kazanma iştahını artırdı.

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EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

UZMANLARDAN BANKA SEÇERKEN UYARI

Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu. Emekli promosyon tutarlarının yanında ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emekliye taahhüt edilen rakamlar yükseliyor. Ancak burada atılan imzaya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde zorunlu kullanım şartı ile emekliler için bir mağduriyet sorunu ortaya çıkabilir.

KAMPANYALARDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

İŞTE MART AYI EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR LİSTESİ

DENİZBANK

Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Standart Promosyon

• 0 - 3.499 TL - 3.000 TL
• 3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL
• 7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL
• 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;

• 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,
• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,
• 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,
• 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

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