EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Banka promosyonu Mart itibariyle yenilendi! İşte 11 bankanın emekli promosyon tutarları

UZMANLARDAN BANKA SEÇERKEN UYARI



Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu. Emekli promosyon tutarlarının yanında ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emekliye taahhüt edilen rakamlar yükseliyor. Ancak burada atılan imzaya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde zorunlu kullanım şartı ile emekliler için bir mağduriyet sorunu ortaya çıkabilir.

KAMPANYALARDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.