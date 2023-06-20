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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 18:19

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri milyonların yakından takip ettiği konu başlıkları arasında zirvede yer alıyor. Temmuz zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Vedat Işıkhan, bugün son dakika yeni asgari ücret zam tutarını kamuoyu ile paylaşırken gözler ''Temmuz 2023 Emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli aylığı 6 aylık beklentiye göre hesaplandı. Net rakamlar için ise Haziran verisi bekleniyor. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaşın Haziran ayı emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Gözler ise Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere zam oranı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak. Geri sayım devam ederken ilk tahminler gelmeye başladı. İşte, 4A, 4B, 4C Emekli zammı temmuz 2023 son dakika gelişmeleri…

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olan yeni asgari hesapları etkiliyor.

Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video

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Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

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