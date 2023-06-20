Giriş Tarihi: 20.06.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 18:19

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri milyonların yakından takip ettiği konu başlıkları arasında zirvede yer alıyor. Temmuz zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Vedat Işıkhan, bugün son dakika yeni asgari ücret zam tutarını kamuoyu ile paylaşırken gözler ''Temmuz 2023 Emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli aylığı 6 aylık beklentiye göre hesaplandı. Net rakamlar için ise Haziran verisi bekleniyor. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…