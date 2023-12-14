2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN SON 1 VERİ!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

Öte yandan yılsonu beklentileri de değerlendiriliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile AA Finans tarafından düzenlenen enflasyon anketi de rakamlar konusunda ilk tahminleri bekleyenler ile buluşturdu.