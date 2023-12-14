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Haberler Fotohaber 2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:35

2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam oranı için son veriyi bekliyor. 5 aylık oranın kesinleştiği 2024 Ocak zammı emekli ve memurları etkileyecek. Yeni asgari ücreti belirlemek için de çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gündemi oldukça yoğun. Emekli zammı son dakika haberleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Emekli maaşı hesaplama tabloları Temmuzda 7.500 TL olan en düşük maaş üstünden şekilleniyor. Enflasyon ile belirlenen rakamlara refah payı da ekleniyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

Emekli zammı son dakika haberleri: Temmuz ve Ocakta zam olan emekliler ve memurlar yeni zamma odaklanmış durumda. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak gündemden düşmüyor. Zam tahminleri sonrası 10 bin sınırını aşacağı düşünülen sınır maaşla birlikte kök maaş düzenlemesi araştırılıyor. İşte; SSK, Bağ-Kur emekli zammı tahmini.

2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN SON 1 VERİ!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

Öte yandan yılsonu beklentileri de değerlendiriliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile AA Finans tarafından düzenlenen enflasyon anketi de rakamlar konusunda ilk tahminleri bekleyenler ile buluşturdu.

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2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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