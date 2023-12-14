2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaş, refah payı, enflasyon farkı... SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç tl?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam oranı için son veriyi bekliyor. 5 aylık oranın kesinleştiği 2024 Ocak zammı emekli ve memurları etkileyecek. Yeni asgari ücreti belirlemek için de çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gündemi oldukça yoğun. Emekli zammı son dakika haberleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Emekli maaşı hesaplama tabloları Temmuzda 7.500 TL olan en düşük maaş üstünden şekilleniyor. Enflasyon ile belirlenen rakamlara refah payı da ekleniyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?