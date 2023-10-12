EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Son dakika emekli haberleri: Emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi müjdesi ardından memur ve emekli maaşı zammı ocak 2024 hesaplamaları hız kazandı. 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak oranda 3 ay geride kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık verileri beklenirken yıl sonu beklentisi ve son enflasyona göre hesaplamalar yapılıyor. Emekli zammı yanı sıra refah payı için Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan son dakika açıklamaları takip ediliyor. 2024 Ocak zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı soruları yanıt arıyor. Emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip edilirken ilk tahminler de masada yerini aldı. Peki, Ocak'ta emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ara zam var mı? İşte, son durum…