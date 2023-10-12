Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:50

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Son dakika emekli haberleri: Emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi müjdesi ardından memur ve emekli maaşı zammı ocak 2024 hesaplamaları hız kazandı. 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak oranda 3 ay geride kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık verileri beklenirken yıl sonu beklentisi ve son enflasyona göre hesaplamalar yapılıyor. Emekli zammı yanı sıra refah payı için Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan son dakika açıklamaları takip ediliyor. 2024 Ocak zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı soruları yanıt arıyor. Emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip edilirken ilk tahminler de masada yerini aldı. Peki, Ocak'ta emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ara zam var mı? İşte, son durum…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama tablosu araştırmaları hız kazandı. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi müjdesi alan emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekliye ek zam son durum merak edilirken 2024 Ocak zammı enflasyon rakamları ile şekilleniyor. Bu bağlamda en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Ocak-Temmuz dönemi için maaş tablosu enflasyon verileri ile ortaya çıkıyor. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ara zam yapılacak mı, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı? İşte, detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı hesaplamaları başladı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız"

SON DAKİKA