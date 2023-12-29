Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:05
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli maaş zammı 2024 son dakika haberleri asgari ücret zammı sonrası yakın takibe alındı. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak zamlı aylıklar için geri sayım başladı. Son enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 33,66 oldu. Şimdi ise tüm gözler yılın son verisi olan Aralık ayı enflasyon oranında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürerken Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirler enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artacak. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…