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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:05

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı 2024 son dakika haberleri asgari ücret zammı sonrası yakın takibe alındı. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak zamlı aylıklar için geri sayım başladı. Son enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 33,66 oldu. Şimdi ise tüm gözler yılın son verisi olan Aralık ayı enflasyon oranında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürerken Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirler enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artacak. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesaplama işlemleri ile tahmini rakamlar gündeme gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez zam alıyor. Bu doğrultuda yılın ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli maaşı 2024 Ocak zammı ile güncellenecek. 5 aylık enflasyon verileri ile hesaplanan emekli zam oranı yüzde 33,66 oldu. Şimdi net rakamları ortaya çıkaracak Aralık verisi için geri sayıma geçildi. En düşük aylığın 10 bin TL'yi geçmesi beklenirken milyonlarca emekli hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı hesaplama tablosu…

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda ödenecek rakamın net 17.002 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene asgari ücret desteği de 500 TL'den 700 TL'ye çıkarıldı.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanıyor.

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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak emekli zam oranı için nefesler tutuldu.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için teknik ve bütçe çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra refah payı için de hazırlıklar sürüyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Kasım enflasyonu ile 5. veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında.

Öte yandan 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En az 10.000 TL rakamı gündemde! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

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