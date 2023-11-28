Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri yoğun olarak takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber 2024 Ocak zammı da netliğe kavuşacak. Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaş emekli maaş hesaplama işlemlerine başladı. Bu kapsamda; "En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Şimdiye kadar Ekim enflasyonu ile birlikte 4. enflasyon rakamları açıklandı ve yüzde 29'luk zam kesinleşti. Net oran için son 2 veri bekleniyor. Peki, yeni emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, En yüksek ve en düşük emekli zammı son durum ve gelişmeler.