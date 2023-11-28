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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:26

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri yoğun olarak takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber 2024 Ocak zammı da netliğe kavuşacak. Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaş emekli maaş hesaplama işlemlerine başladı. Bu kapsamda; "En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Şimdiye kadar Ekim enflasyonu ile birlikte 4. enflasyon rakamları açıklandı ve yüzde 29'luk zam kesinleşti. Net oran için son 2 veri bekleniyor. Peki, yeni emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, En yüksek ve en düşük emekli zammı son durum ve gelişmeler.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Kritik aylara girilmesiyle beraber emekli maaş zammı son dakika haberleri peş peşe geliyor. En son açıklanan Ekim enflasyon oranı ile 4 aylık veri belirlenmiş oldu. Yeni emekli zammı yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi "En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Dört aylık zam oranı yüzde 29 olarak açıklandı. Öte yandan gündemde yüzde 45 oranı da yer alıyor. İşte Emekli zammı 2024 Ocak zammı hesaplama bilgileri.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli zammı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 OCAK ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye zam düzenlemesi için talimat vermişti. 2024 Ocak zammı için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde sürüyor.

Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak. Emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artış yaşayacak. Bunun yanı sıra Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı sınırı yeniden belirlenecek.

Emekli kök maaş zammı ile yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artış yaşayacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden hesaplanacak.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memur ve emekli zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Yüzde 45’lik zam gündemde! SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları hakkında açıklamada bulundu:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

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