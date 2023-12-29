Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:22
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
07:07
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının belli olması ardından gözler memur ve emekli maaş zammı oranına çevrildi. Son enflasyonla hesaplanan maaş tablolarında son 1 veri eksik. Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak beklenen verinin ardından emeklinin zam oranı belli olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması beklenecek. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri şimdiden hız kazanmış durumda. Kök maaş düzenlemesi ile alt sınırın ne olacağı merak konusu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, Ocak 2024 emekli zammı son dakika haberleri…