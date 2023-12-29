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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 07:07

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının belli olması ardından gözler memur ve emekli maaş zammı oranına çevrildi. Son enflasyonla hesaplanan maaş tablolarında son 1 veri eksik. Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak beklenen verinin ardından emeklinin zam oranı belli olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması beklenecek. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri şimdiden hız kazanmış durumda. Kök maaş düzenlemesi ile alt sınırın ne olacağı merak konusu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, Ocak 2024 emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika: Son veri için sayılı günler kaldı. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar için beklenen tarih geldi. En düşük emekli maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla değişiyor. Şu anda 7 bin 500 TL olan sınır için tahminler masada. Emekli maaş zammı açıklamasının ne zaman geleceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Asgari ücret ardından beklentiler emekliye yöneldi. İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tabloları...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. Yeni rakamı açıklayan Bakan Işıkhan, bu rakamın 700 TL'sinin devlet desteği olduğunu da işverene duyurdu.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanıyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

OCAKTA EMEKLİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyon oranının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki 6 ay boyunca geçerli olacak rakam belirleniyor. Son enflasyona göre hesaplar çıkarıldı. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son veri için geri sayım! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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