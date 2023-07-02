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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı için son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:03

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı için son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gelirini artıracak Temmuz maaş zammı için nefesler tutuldu. Son veri için kritik tarih belli olurken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre şekillenen emekli zam oranı hesaplama tablosu için gözler son veriye çevrilmiş durumda. Net rakamlar yılın 6. verisi olan Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak. Geri sayım sürerken milyonlar refah payı dahil zam oranı son tahminler için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son durum ve gelişmeler…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu gündemden bir an olsun düşmüyor. 2023 Temmuz maaş zammı için kritik haftaya girmek üzereyiz. Emekli ve memur zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları önümüzdeki hafta açıklanacak. Milyonların gündeminde ise yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları yer alıyor. Aylıklar yılın ilk yarısına ait enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Çalışmalar Bakanlık bünyesinde hızla devam ederken gözler Vedat Işıkhan son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.

Emekli ve memur maaş temmuz zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama | Video

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Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Yapılan son yasal düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 TL üzerinde olan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

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