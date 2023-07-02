EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı için son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yarın mı?

Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:03

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gelirini artıracak Temmuz maaş zammı için nefesler tutuldu. Son veri için kritik tarih belli olurken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre şekillenen emekli zam oranı hesaplama tablosu için gözler son veriye çevrilmiş durumda. Net rakamlar yılın 6. verisi olan Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak. Geri sayım sürerken milyonlar refah payı dahil zam oranı son tahminler için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son durum ve gelişmeler…