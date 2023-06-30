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Haberler Fotohaber Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 06:21

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli zam oranı hesaplama tablosu 5 aylık enflasyon verilerine göre şekillendi. Net rakamlar için ise gözler yılın 6. verisi olan Haziran enflasyonuna çevrildi. Kritik hafta yaklaşırken milyonların gündeminde ise zam oranı son tahminler yer alıyor. Peki; SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son gelişmeler…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu hızla yanıt aramaya başladı. 2023 Temmuz maaş zammı için sayılı günler kaldı. Emekli ve memur zam oranı üzerinde etkili olacak yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon rakamları gelecek hafta netleşiyor. Bu noktada ise yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak rakamlar için çalışmalar Bakanlık bünyesinde devam ediyor. Konu ile ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.

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Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

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Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Yapılan son yasal düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 TL üzerinde olan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

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