Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu hızla yanıt aramaya başladı. 2023 Temmuz maaş zammı için sayılı günler kaldı. Emekli ve memur zam oranı üzerinde etkili olacak yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon rakamları gelecek hafta netleşiyor. Bu noktada ise yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak rakamlar için çalışmalar Bakanlık bünyesinde devam ediyor. Konu ile ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…