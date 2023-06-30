Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli zam oranı hesaplama tablosu 5 aylık enflasyon verilerine göre şekillendi. Net rakamlar için ise gözler yılın 6. verisi olan Haziran enflasyonuna çevrildi. Kritik hafta yaklaşırken milyonların gündeminde ise zam oranı son tahminler yer alıyor. Peki; SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son gelişmeler…