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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:32

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri ile gündemde yer alıyor. Yılda iki kez zam alan memur ve emekli vatandaşlar gözlerini Temmuz maaş zammına çevirdi. Temmuz öncesi en düşük aylığın 7 bin 500 TL olması ile araştırmalar yeniden hız kazandı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zamda en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Peki SSK Bağkur En düşük 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte SSK Bağkur Emekli zammı hesaplama işlemleri ve son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonların gündeminde emekli zammı son gelişmeleri yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zam oranı aynı zamanda refah payı ile araştırılıyor. Son enflasyona göre hesaplar başladı. Peki 2023 SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: En düşük Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak,7.500 TL ve üzeri maaş alanların emeklilere ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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