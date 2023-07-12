EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika haberleri...Ek zam ile beraber Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 114'ü aştı. Temmuz 2023 emekli ve memur maaşları için kanun teklifi yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.