EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı ek zamla beraber yüzde 25'e yükseltildi. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. 2023 Temmuz emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak-Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Ek zam ek ödeme hesabını da değiştirdi. Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte en çok merak edilen emekli zammı ve ek ödeme hesaplama tablosu...