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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 12:43

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı ek zamla beraber yüzde 25'e yükseltildi. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. 2023 Temmuz emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak-Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Ek zam ek ödeme hesabını da değiştirdi. Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte en çok merak edilen emekli zammı ve ek ödeme hesaplama tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika haberleri...Ek zam ile beraber Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 114'ü aştı. Temmuz 2023 emekli ve memur maaşları için kanun teklifi yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

TEMMUZ 2023 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YASALAŞACAK

2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan zam paketinin bugün Meclis'te oylanması bekleniyor. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Tüm memur maaşlarına 8077 lira seyyanen zam uygulanacak.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olurken memur emeklisi zammı da yüzde 17,55 olarak kayıtlara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası ekonomi yönetimi bütçe çalışmasını gerçekleştirdi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,23, memur emeklisine yüzde 7,45 refah payı artışı yapıldı ve yeni emekli zammı oranı yüzde 25 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Hesaplar değişti! Emekliye ek zam ve ek ödeme: 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi için artık 2 adım kaldı. Kanun teklifi Meclis'te oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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