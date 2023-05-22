EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

Memur ve emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon verisi ile belli olması beklenen zam oranı aynı zamanda refah payı da bekliyor. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçen enflasyon belirleyici unsur olarak gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Temmuz zammı ile memur ve emeklinin zam oranı belirlenirken asgari ücret de artış yaşayacak. Peki, emekli zammı ne zaman belli olacak, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…