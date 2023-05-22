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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:20

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

Memur ve emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon verisi ile belli olması beklenen zam oranı aynı zamanda refah payı da bekliyor. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçen enflasyon belirleyici unsur olarak gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Temmuz zammı ile memur ve emeklinin zam oranı belirlenirken asgari ücret de artış yaşayacak. Peki, emekli zammı ne zaman belli olacak, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

Emekli maaş zammı yılda iki kez gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu ilk tahminler masada yerini almaya başladı. Konuya dair Bakan Bilgin'in açıklamaları oldukça kritik. Emekli zammı temmuz 2023 son dakika enflasyon farkı üzerinde uygulanacak payla birlikte değerlendirilecek. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama en düşük ve en yüksek orandan gerçekleşiyor. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Son enflasyona göre emekli zammı hesaplama başladı!

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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