Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
06:58
EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?
Emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından enflasyonla iyileştirme arasındaki zam farkı beklenmeye başladı. Aktarıldığı üzere emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı ve SSK, Bağkur emeklisi için ödeme takvimi açıklandı. Yapılan iyileştirme ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik çalışmanın yürürlüğe girmesiyle farklar alınmaya başlıyor. Peki; emekli maaş farkları yattı mı, zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, detaylar…