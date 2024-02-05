EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE!

Yüzde 37,57 oranında oluşan enflasyon kadar zam alan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 5'lik iyileştirme ile yüzde 42,6 seviyesine ulaşmıştı. Daha sonra yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerekli iyileştirmeler yapıldı ve Bakan Vedat Işıkhan yeni oranı açıkladı: Yüzde 49,25!

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik çalışma Meclis Genel Kurul kabulü ardından Resmi Gazete'de yayımlandı ve zam farkı ödeme tarihleri belli oldu.