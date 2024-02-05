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Haberler Fotohaber EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 06:58

EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından enflasyonla iyileştirme arasındaki zam farkı beklenmeye başladı. Aktarıldığı üzere emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı ve SSK, Bağkur emeklisi için ödeme takvimi açıklandı. Yapılan iyileştirme ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik çalışmanın yürürlüğe girmesiyle farklar alınmaya başlıyor. Peki; emekli maaş farkları yattı mı, zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, detaylar…

EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi SSK ve Bağ-Kur özelinde belirlendi. Peş peşe yatacak ek zamdan oluşan maaş farkları iki gün içinde tüm hak sahiplerinin banka hesaplarında görülecek. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda takip edilen süreçte geri sayım başladı. Peki, 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ödemeler bugün mü yarın mı başlıyor? İşte, tarihler!

EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE!

Yüzde 37,57 oranında oluşan enflasyon kadar zam alan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 5'lik iyileştirme ile yüzde 42,6 seviyesine ulaşmıştı. Daha sonra yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerekli iyileştirmeler yapıldı ve Bakan Vedat Işıkhan yeni oranı açıkladı: Yüzde 49,25!

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik çalışma Meclis Genel Kurul kabulü ardından Resmi Gazete'de yayımlandı ve zam farkı ödeme tarihleri belli oldu.

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EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Emekli ek zam ödeme takvimi belirlendi. Buna göre SSK emeklisi maaş farklarını 6 Şubat tarihinde; Bağ-Kur emeklisi ise 7 Şubat tarihinde hesaplarında görecek.

İşte, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasından başlıklar:

EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

"Sosyal güvenlik noktasında vatandaşlarımızı koruma altına alan, çalışma hayatında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan ve haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrasında ise eş ve çocuklarını koruma altına alan büyük bir şemsiyedir. Aynı zamanda kurumumuz, devlet ile vatandaş arasındaki bağı ve vatandaşlarımızın devletimize olan güvenini sağlayan kurumdur."

EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 | SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü yarın mı?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI 6-7 ŞUBAT TARİHİNDE!

"2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz."

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