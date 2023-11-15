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Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:08

Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti!

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki tartışmalar için yeni uygulamalar devreye alındı. Ancak ev sahipleri de yeni oyunlarını kurdu. Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti.

İHA
Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti!

Kiracılarının yıllar önce verdiği depozitonun yeni kira bedeline göre artırılmasını talep eden ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti. Edirne'de kira bedelinde anlaşan ancak depozito anlaşmasına veremeyen ev sahibi ile kiracı icralık oldu.

Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti!

EV SAHİPLERİNİN YENİ OYUNU PES DEDİRTTİ

Kiracılarının yıllar önce verdiği depozitonun yeni kira bedeline göre artırılmasını talep eden ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti. Edirne'de kira bedelinde anlaşan ancak depozito anlaşmasına veremeyen ev sahibi ile kiracı icralık oldu.

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Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti!

EV SAHİBİ, KİRACISINA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kira bedeli tartışması yürürlüğe sokulan yeni uygulamalarla bir nebze sona erdi. Kira artışlarından umduklarını bulamayan ev sahipleri bu kez de kiracılarına yeni oyunlar kurmaya başladı. Edirne'de ev sahibiyle kiracı bu kez kira bedelinden değil depozito anlaşmazlığı nedeniyle icralık oldu. Kiracıyla yeni kira bedelinde anlaşan ancak depozito bedelinde anlaşamayan ev sahibi, kiracısına icra takibi başlattı.

Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti!

Edirne'de yaşayan ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya K.M.'ye kiraladı. Ev sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde kiracı, ev sahibine ayrıca bin 600 lira da depozito bedeli ödedi. Geçtiğimiz aylarda yeni kira bedelini belirlemek için bir araya gelen ev sahibiyle kiracı, kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaşmaya vardı.

Ev sahibinin akıl almaz isteği pes dedirtti!

EV SAHİBİ, NOTER KANALIYLA KİRACISINA İHTARNAME GÖNDERDİ

Aradan günler geçtikten sonra ev sahibi, noter kanalıyla kiracısına ihtarname göndererek, 2019 yılında alınan bin 600 lira depozito bedelinin de 5 bin liraya yükseltilmesini ve belirtilen hesaba yatırmasını bildirdi. İhtarnameyi alan kiracı yaşadığı şokla ev sahibini arayıp nedenini sorsa da olumlu cevap alamadı. 5 bin liralık kirayı kabul eden kiracı, ancak 5 bin liralık depozito kararını kabul etmeyince anlaşmazlık yaşandı.

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