Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

Aralık ayına girilmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri de başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2023 Aralık ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 5 bin 98 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş son dakika açıklaması bekliyor. Belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aralık ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.