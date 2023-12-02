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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 17:23

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

Aralık ayına girilmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri de başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2023 Aralık ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 5 bin 98 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş son dakika açıklaması bekliyor. Belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aralık ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı Aralık ayı ödemeleri için ziyaret ediliyor. Hak sahibi vatandaşlar evde bakım parası hangi illerde yattı merak ediyor. Her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara ödenen evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Gözler 5 bin 98 TL tutarındaki devlet desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aralık 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Aralık ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla sorgula!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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