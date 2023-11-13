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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:56

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Kasım ayı için başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan evde bakım parası 2023 Kasım ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 5 bin 98 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş'tan açıklama bekliyor. Her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' üzerinden yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Kasım ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusunun yanıtı hak sahibi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Gözler Temmuz memur zammı ile 5 bin 98 TL'ye çıkarılan devlet desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalarda. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 13 Kasım 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Kasım ayı ödemelerinin de 15 Kasım tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kasım ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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