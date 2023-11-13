Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı 13 Kasım 2023: 5 bin 98 TL Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Kasım ayı için başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan evde bakım parası 2023 Kasım ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 5 bin 98 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş'tan açıklama bekliyor. Her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' üzerinden yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Kasım ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.