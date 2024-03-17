Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
13:22
Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından evini dönüştürene dev destek geliyor. Bakan Özhaseki, "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin detayları 8 soruda bildirdi. Ne kadar hibe ve kredi verilecek? Gelir şartı aranıyor mu? Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak? Hangi şartlarda uygulanmayacak? Geri ödemeleri nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar...