Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

- Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.