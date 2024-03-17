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Haberler Fotohaber Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu
Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 13:22

Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından evini dönüştürene dev destek geliyor. Bakan Özhaseki, "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin detayları 8 soruda bildirdi. Ne kadar hibe ve kredi verilecek? Gelir şartı aranıyor mu? Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak? Hangi şartlarda uygulanmayacak? Geri ödemeleri nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar...

AA
Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarısı Bizden Kampanyası" hakkında detayları paylaştı. İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki merak edilenler 8 soruda yanıtlandı.

Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

BAKANLIK 8 SORUDA TÜM DETAYLARI DUYURDU

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi.

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Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

- Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

Soru 2: İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

- İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

Evini dönüştürene 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi! Bakanlık 8 soruda tüm detayları duyurdu

Soru 3: Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

- Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

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