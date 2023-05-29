Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.