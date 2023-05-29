Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

Başkan Erdoğan'ın seçim öncesi duyurduğu evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları ile araştırılmaya başladı. Seçim vaadi olarak duyurulan ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine ile duyurulması beklenen devlet desteği araştırmaları hız kazandı. 2023 Faizsiz evlilik kredisi şartları milyonlarca çiftin gündeminde. Yeni evleneceklere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak destek başvuru süreci ile bekleniyor. Kredi veren bankalar da araştırılanlar arasında. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı açıldı mı? İşte, detaylar…