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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi
Giriş Tarihi: 29.05.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 21:22

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

Başkan Erdoğan'ın seçim öncesi duyurduğu evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları ile araştırılmaya başladı. Seçim vaadi olarak duyurulan ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine ile duyurulması beklenen devlet desteği araştırmaları hız kazandı. 2023 Faizsiz evlilik kredisi şartları milyonlarca çiftin gündeminde. Yeni evleneceklere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak destek başvuru süreci ile bekleniyor. Kredi veren bankalar da araştırılanlar arasında. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı açıldı mı? İşte, detaylar…

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

Evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak aktarılan devlet desteği için araştırmalar hız kazandı. Yeni evleneceklere sağlanacak yardım için harekete geçildi. Milyonlarca vatandaş 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi ve ekranı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Detayların yine Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek, hangi bankalar verecek? İşte, cevaplar…

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet ekranı 2023 | Evlilik kredisi şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi veren bankalar listesi

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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