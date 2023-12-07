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Haberler Fotohaber "Ezine peyniri" AB coğrafi işaret tescili aldı!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:36

"Ezine peyniri" AB coğrafi işaret tescili aldı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı sosyal medya hesabu üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Ezine peyniri" Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

Ezine peyniri AB coğrafi işaret tescili aldı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezine peyniri AB coğrafi işaret tescili aldı!

AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ezine peyniri AB coğrafi işaret tescili aldı!

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:

Ezine peyniri AB coğrafi işaret tescili aldı!

1- Gaziantep baklavası
2- Aydın inciri
3- Malatya kayısısı
4- Aydın kestanesi
5- Milas zeytinyağı
6- Bayramiç beyazı
7- Taşköprü sarımsağı
8- Giresun tombul fındığı
9- Antakya künefesi
10- Suruç narı
11- Çağlayancerit cevizi
12- Gemlik zeytini
13- Edremit zeytinyağı
14- Milas yağlı zeytini
15- Ayaş domatesi
16- Maraş tarhanası
17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
18- Ezine peyniri

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