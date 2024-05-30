Şefler Gastroshow’da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

GASTROSHOW 2024 BAŞLADI

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen GastroShow 2024 Zirvesi'ne katılan Bakan Ersoy, Son yıllarda turizm trendlerinde yaşanan büyük değişimlere değinerek

Söz konusu değişimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Ersoy, "Dünyadaki yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri de Türkiye'dir" dedi.

Bakan Ersoy, Bakanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirdiği yeni turizm vizyonuna ilişkin, "Turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor. Sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkili bir şekilde kullanmak adına gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.