Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:57
Şefler Gastroshow'da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Gastroshow 2024 Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, Gastroshow'un gastronominin 10. sanat olarak kabul edilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Ersoy, Turkuvaz Medya Grubu himayesinde UNESCO nezdinde yürütülen bu çalışmalar için teşekkür etti.