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Haberler Fotohaber Şefler Gastroshow'da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:57

Şefler Gastroshow'da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Gastroshow 2024 Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, Gastroshow'un gastronominin 10. sanat olarak kabul edilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Ersoy, Turkuvaz Medya Grubu himayesinde UNESCO nezdinde yürütülen bu çalışmalar için teşekkür etti.

Şefler Gastroshow’da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana sponsorluğunda düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük gastronomi turizm etkinliği olan GastroShow, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Zirveye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında Türkiye'nin turizm vizyonuna değinerek gastronomi alanında yürütülen çalışamalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şefler Gastroshow’da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

GASTROSHOW 2024 BAŞLADI

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen GastroShow 2024 Zirvesi'ne katılan Bakan Ersoy, Son yıllarda turizm trendlerinde yaşanan büyük değişimlere değinerek

Söz konusu değişimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Ersoy, "Dünyadaki yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri de Türkiye'dir" dedi.

Bakan Ersoy, Bakanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirdiği yeni turizm vizyonuna ilişkin, "Turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor. Sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkili bir şekilde kullanmak adına gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şefler Gastroshow’da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

DÜNYA TURİZM SIRALAMASINDA İLK 5'E GİRDİK

Yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkiye'nin dünya turizminde ilk 5'te yer almaya başladığını bildiren Ersoy, dünya turizminin en güçlü ülkelerinin önüne geçmenin kolay olmadığını ve Türkiye'yi bu alanda süper lige çıkarmak ve orada kalıcı yapmak için yürüttükleri çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Şefler Gastroshow’da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

DÜNYA TURİZM SIRALAMASINDA İLK 5'E GİRDİK

Yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkiye'nin dünya turizminde ilk 5'te yer almaya başladığını bildiren Ersoy, dünya turizminin en güçlü ülkelerinin önüne geçmenin kolay olmadığını ve Türkiye'yi bu alanda süper lige çıkarmak ve orada kalıcı yapmak için yürüttükleri çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Şefler Gastroshow’da buluşuyor! Bakan Ersoy: Türk mutfağı sürdürülebilir bir mutfaktır

"TURİZM HAREKETLERİNDE GASTRONOMİ YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Bu süreçte üzerinde en çok durdukları başlıklardan birinin gastronomi olduğunu söyleyen Ersoy, turizm ile gastronomi arasındaki bağın son yıllarda daha da güçlendiğini belirterek, "Gastronomi pazarının temsilcileri turizm pazarının gerçek aktörleri arasında yer almakta. Turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır." dedi.

Türkiye'nin zengin bir gastronomi geçmişi olduğunu belirten Ersoy, "Mutfak zenginliğimiz ve yaratıcı bağımsız üretkenliğimiz uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmesiyle gastronomi turizminde ortaya koymuş olduğumuz iddiayı daha da ileri bir boyuta taşımış olduk" diye konuştu.

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