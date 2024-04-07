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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş 'Altın kar satışı yiyebilir' diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:19

Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş 'Altın kar satışı yiyebilir' diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

Altın fiyatları haftayı hızlı yükselerek kapadı. Ons altın 2300 dolar psikolojik direnci üzerinde seyrederken altın gram fiyatı iç piyasada 2400 TL civarında işlem görüyor. Piyasalarda rekor seviyeler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik 2 seviye vererek altın yorumlarında bulundu. Öte yandan Memiş, altının kar satışı yiyebileceğine dikkat çekti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş ’Altın kar satışı yiyebilir’ diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

Altın fiyatları rekor seviyeleri gördü. Ons altın 2330 dolardan işlem görürken, altın gram fiyatı 2400 TL'ye yaklaştı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş ’Altın kar satışı yiyebilir’ diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

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Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş ’Altın kar satışı yiyebilir’ diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

'ONS ALTIN 100-150 DOLARLIK SATIŞ YİYEBİLİR'

İşte İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar:

"Altının ons fiyatı 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli.

Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş ’Altın kar satışı yiyebilir’ diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.

Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş ’Altın kar satışı yiyebilir’ diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

'ALTIN GÜVENLİ LİMAN'

Tabiki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır.

Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı.

Gram altın 2425-2453 lira arasında dalgalı seyir var. Alım-satımda yaklaşık 30 liralık bir aralık var.

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