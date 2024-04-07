Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş ’Altın kar satışı yiyebilir’ diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.