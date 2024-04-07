Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
12:19
Altın gram fiyatı sert yükseldi! İslam Memiş 'Altın kar satışı yiyebilir' diyerek açıkladı: İşte o 2 kritik seviye
Altın fiyatları haftayı hızlı yükselerek kapadı. Ons altın 2300 dolar psikolojik direnci üzerinde seyrederken altın gram fiyatı iç piyasada 2400 TL civarında işlem görüyor. Piyasalarda rekor seviyeler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik 2 seviye vererek altın yorumlarında bulundu. Öte yandan Memiş, altının kar satışı yiyebileceğine dikkat çekti.