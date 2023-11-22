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Giriş Tarihi: 22.11.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 12:27

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Zonguldak'da derelerde çamurlu sulara rağmen altın arayan 68 yaşındaki vatandaş duyanları hayrete düşürüyor. Hobi olarak bu işi yaptığını belirten İsmail Uslu hafta 13 gram altın çıkardığını ifade etti.

İHA
Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

İsmail Uslu Zonguldak'ta Alaplı ve Yığılca arasındaki derelerde altın tozu çıkarıyor. 'Avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum' diyem yaşlı adam, Alaplı ve Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arıyor.

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

2 YILDIR ALTIN TOZU ÇIKARIYOR

Zonguldak'ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde bir vatandaşın ise 2 yıldır uğraştığı hobisi gündeme geldi. Çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, bunun maliyetli bir hobi olmadığını ifade etti.

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Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

"AVCILIK YAPIP HAYVANLARA ZARAR VERMİYORUM"

Altın tozu aramaya geldiğini söyleyen İsmail Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum.Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı.

Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin."

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

ALTIN ARAMAK MALİYETLİ DEĞİL

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

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