Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:16

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

Halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK halka arz bülteninin yakından takip eden vatandaşlar "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. Geride bıraktığımız eylül ayında pek çok şirket borsada işlem görmüştü. Yatırım şeklini bu yönde seçen yatırımcılar Ekim ayı SPK bülteni ile 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler listesini yakından takip ediyor. Peki, bu hafta halka arz var mı yok mu? İşte, detaylar…