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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi
Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:16

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

Halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK halka arz bülteninin yakından takip eden vatandaşlar "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. Geride bıraktığımız eylül ayında pek çok şirket borsada işlem görmüştü. Yatırım şeklini bu yönde seçen yatırımcılar Ekim ayı SPK bülteni ile 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler listesini yakından takip ediyor. Peki, bu hafta halka arz var mı yok mu? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar, Ekim ayı halka arz olacak şirketleri öğrenmek istiyor. SPK onayı ile 5-6 Ekim tarihleri arasında Meka Beton Santralleri halka arz olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve hisse kodu araştırılıyor. Halka arz olmak isteyen şirketler SPK onayı sonrası talep toplayacaklar. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, Ekim 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

SPK bültenine göre Ekim ayının ilk haftasında halka arz edilecek şirketler listesi merak ediliyor. Halka arz olmak isteyen şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, onay gelmesi durumunda belirlenen tarihler arasında talep toplamaya başlamaktadır. Bu noktada borsayı yakından takipeden yatırımcılar bu hafta halka arz olan şirketlerin listesini araştırıyor.

İşte Ekim ayı halka arz olması beklenen şirketler listesi;

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HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

MEKA BETON HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

4 milyon 400 bin pay satışı ile arz olacağı duyurulan şirket, 25 TL satış fiyatı ile talep toplayacak. Şirketin halka arz ile birlikte halka açıklık oranı yüzde 27 olacak.

Meka Beton Santralleri için halka arz süreci 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında olacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | 3-10 Ekim halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? İşte, SPK onaylı halka arz listesi

Ekim ayı halka arz olması beklenen şirketler listesi;

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