Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:07
CHP'nin 'Kapatacağız' dediği İstanbul Havalimanı rekor kırıyor: Sadece 2 ayda 12 milyona dayandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında şubat ayı içerisinde 14 milyon 748 bin 115 yolcunun taşındığını bildirerek "Havayollarımızı kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor bir artış yaşadı. Bununla birlikte yılın ilk iki ayında havalimanlarımızın hizmet verdiği yolcu sayısı ise 29 milyon 505 bin 779'e ulaşırken taşınan yük ve kargo miktarı 662 bin 353 tona yükseldi" dedi. CHP'nin "iktidara gelirsek kapatacağız" dediği İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiği sadece 2 aylık dilimde 12 milyona dayandı.