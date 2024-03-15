CHP’nin ’Kapatacağız’ dediği İstanbul Havalimanı rekor kırıyor: Sadece 2 ayda 12 milyona dayandı

İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRIYOR

Avrupa'da yolcu trafiğinde sık sık en yoğun havalimanı ilan edilen ve CHP'nin "iktidara gelirsek kapatacağız" dediği İstanbul Havalimanı yolcu trafiğinde başı çekiyor.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede; iç hatlarda 17 bin 497, dış hatlarda 61 bin 552 olmak üzere toplamda 79 bin 49 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.

İlk iki ayda İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 2 milyon 423 bin 993, dış hatlarda ise 9 milyon 352 bin 832 yolcu olmak üzere 11 milyon 776 bin 825 yolcunun kullandığını ifade eden Uraloğlu, "2024 yılı şubat sonunda hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre toplam yüzde 9 artış yaşadı" dedi.