Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

BUZAĞI DESTEĞİ

Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları şu şekilde belirlendi:

Buzağı desteği için yetiştiriciler, 02.01.2024 tarihine kadar 1.Dönem, 01.04.2024-17.06.2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.