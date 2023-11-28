Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Çiğ süt desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme desteği, anaç koyun desteği HAYVANCILIK DESTEKLEME İÇİN BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELİRLENDİ 2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu t BUZAĞI DESTEĞİ Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları şu şekilde belirlendi: Buzağı desteği için yetiştiriciler, 02.01.2024 tarihine k MALAK DESTEĞİ Malak desteği için yetiştiriciler, 1.Dönem için 29.12.2023 tarihine kadar, 2.dönem için 01.07.2024-01.08.2024 tarihileri arasında bağlı bulunduğu DİŞİ MANDA DESTEĞİ Dişi manda desteği için yetiştiriciler, 29.12.2023 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yap