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Haberler Fotohaber Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:29

Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belirlendi.

Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Çiğ süt desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme desteği, anaç koyun desteği, dişi manda desteği, malak desteği, buzağı desteği gibi hayvancılık destekleri için başvuru tarihleri ve şartları belirlendi.

Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

HAYVANCILIK DESTEKLEME İÇİN BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELİRLENDİ

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile buzağı desteği, malak desteği, dişi manda desteği, anaç koyun ve keçi desteği, sürü büyütme ve yenileme desteği, arılı kovan desteği, sürü yöneticisi istihdam, düve alım desteği, besilik erkek sığır/manda desteği gibi hayvancılık destekleri için başvuru tarihleri ve şartları belirlendi.

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Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

BUZAĞI DESTEĞİ

Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları şu şekilde belirlendi:

Buzağı desteği için yetiştiriciler, 02.01.2024 tarihine kadar 1.Dönem, 01.04.2024-17.06.2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

MALAK DESTEĞİ

Malak desteği için yetiştiriciler, 1.Dönem için 29.12.2023 tarihine kadar, 2.dönem için 01.07.2024-01.08.2024 tarihileri arasında bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Hayvancılık destekleri şartları belirlendi! Tarihler açıklandı

DİŞİ MANDA DESTEĞİ

Dişi manda desteği için yetiştiriciler, 29.12.2023 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

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