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Haberler Fotohaber Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye'nin petrol aradığı bölgeler
Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:36

Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye'nin petrol aradığı bölgeler

Türkiye, 'Enerjide tam bağımsızlık' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Dün Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 40 bin varili aştığını duyurdu. Üretimde rekor seviyelerin görülmesi ardından Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız" ifadelerine yer verdi. Sondaj çalışamaları soluksuz devam ederken Türkiye'nin petrol aradığı bölgeler merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye’nin petrol aradığı bölgeler

Petrol üretiminde rekor rakamlar duyuruldu. Gabar'da günlük üretim 40 bin varili aşmasıyla Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız" dedi. Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye’nin petrol aradığı bölgeler

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için attığı adımlar hızla devam ediyor. Mavi Vatan'da doğal gaz kara sınırları içinde ise petrol çıkarma işlemleri devam ediyor. Sakarya gaz sahasında doğal gaz üretimi her geçen gün artarken terörden temizlenen Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varili geçti. Bölgede yıl sonunda hedef 100 bin varili geçmek. Çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

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Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye’nin petrol aradığı bölgeler

YENİ REKOR GELDİ

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var." dedi.

Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye’nin petrol aradığı bölgeler

HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda çalışan personelin bayramını kutladı. Çalışanlara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cep telefonundan seslenen Başkan Erdoğan, günlük 40 bin varil olan üretimin yakın zamanda 100 bin varil ulaşacağının müjdesini de verdi. Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak" şeklinde konuştu.

Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye’nin petrol aradığı bölgeler

İŞTE TÜRKİYE'NİN PETROL ARADIĞI BÖLGELER

Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? İşte A Haber canlı yayında aktarılan detaylar:

Fosil yakıtlar yani petrol konusu bizim için oldukça önemli. Enerji konusunda en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye bu ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışında tedarik ediyor. Tıpkı Karadeniz'de bulunan doğal gazda olduğu gibi petrol arama alanında önemli faaliyetler yürütülüyor. Son 15 yılda önemli adımlar atıldı.

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