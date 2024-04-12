Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye’nin petrol aradığı bölgeler

YENİ REKOR GELDİ

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var." dedi.