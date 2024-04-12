Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
14:36
Hedef enerjide tam bağımsızlık: Yeni rekor geldi! İşte Türkiye'nin petrol aradığı bölgeler
Türkiye, 'Enerjide tam bağımsızlık' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Dün Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 40 bin varili aştığını duyurdu. Üretimde rekor seviyelerin görülmesi ardından Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız" ifadelerine yer verdi. Sondaj çalışamaları soluksuz devam ederken Türkiye'nin petrol aradığı bölgeler merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...