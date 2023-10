"İSRAİL'İN BİR AN ÖNCE BU SALDIRILARINI DURDURMASI GEREKİYOR"

Filistin'de yaşananlarla ilgili konuşan bakan Bolat, "Filistin konusu bugünün konusu değil. 1948'den bu yana Filistinli kardeşlerimiz büyük bir dram yaşıyor. Daha 9-10 ay önce eşimle Kudüs'e gitmiştim. Yarı açık bir cezaevinde Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını koruma amacıyla orayı yurt edinmiş ve oradan ayrılmayan o kardeşlerimizin her zaman maddi manevi yanında olmamız ve dualarımızı onlar için esirgemememiz gerekiyor. Biz vatanımızda özgürce, istikrarlı bir ülkede yaşamanın huzuru içindeyiz. Onlar, Osmanlı o bölgeden ayrıldığından bu yana işgal altında yaşıyorlar. Kafalarına her an bir bomba, bir füze düşebilir korkusuyla yaşıyorlar. O yüzden İsrail'in bir an önce bu saldırılarını durdurması gerekiyor. Tüm İslam aleminin bu konuda teyakkuzda olması büyük önem taşıyor. İnsanları elektriksiz, gıdasız, susuz bırakmak adeta insanlık dışı bir muamele. Bu konuda da Türkiye'miz yardımlarını göndermeye başladı. Kardeş ülke Mısır üzerinden bu yardımlar ulaştırılacak. Yardımlarımızın artarak devamı büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.