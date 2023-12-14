İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Hiç evi olmayan vatandaşlar, kampanyanın ayrıntıları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir sorularına yanıt aranıyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve kapsamı araştırılıyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranları ve ödeme planı…