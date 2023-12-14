Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı
Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 16:58

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Hiç evi olmayan vatandaşlar, kampanyanın ayrıntıları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir sorularına yanıt aranıyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve kapsamı araştırılıyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranları ve ödeme planı…

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

Hiç evi olmayan vatandaşlar dikkat! Hükümet ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için harekete geçti. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatı yolda.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirmişti. Buna göre tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması sonrası gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

Yılmaz, hükümetin ilk evini alacak vatandaşlara yönelik kredi desteğinin nasıl olacağına ilişkin soruya yanıt verdi:

"İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz.

İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk.

İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde…

Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme planı

İlk Evim kampanyası başvuru detaylarının ne zaman netliğe kavuşacağı merak ediliyor. Söz konusu kredi için beklenti, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

1.20 faizli konut kredisi ile ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, kapsamı ve ödeme planı…

SON DAKİKA