İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Risksiz bir İstanbul için inşa edeceğimiz yeni güvenli, huzurlu 650 bin yeni yuvamızın, 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 5.883₺'den başlayan taksitlerle vatandaşımızı evlerine kavuşturacağız." dedi.

Risksiz bir İstanbul için inşa edeceğimiz yeni güvenli, huzurlu 650 bin yeni yuvamızın, 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 5.883₺'den başlayan taksitlerle vatandaşımızı evlerine kavuşturacağız. pic.twitter.com/V2sVQbqUnU — Murat KURUM (@murat_kurum) February 15, 2024

Kurum, "Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

İstanbulluları paydaşımız olarak görüyor, İstanbul'u yönetecek ekibin de birer parçası olarak görüyoruz. Her başarının ardında mutlaka bir fikir vardır. 25 yılda ulaştığımız hedeflere bütüncül bakış açısı ile milletimiz ile el ele vererek ulaştık. Hızlı ulaşım hakkını ihmal etmedik. Sosyal belediyeciliği göz ardı etmedik. Projelerimizin maliyeti, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bellidir. İstanbul'a ne kazandıracağımız şimdiden ortadadır. İşlerimizin üzerine neden bu kadar titriyoruz sebebi açıktır. Sebebi İstanbullu kardeşlerimizin mutluluğudur." dedi.