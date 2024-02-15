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Haberler Fotohaber İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:39

İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum megakentte kentsel dönüşüm için 1 dakika bile beklenmeden harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Yerel seçimler sonrası 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere kentsel dönüşüm için hızla harekete geçilecek ve başvurular başlayacak. Tarih belli oldu...

İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

'Risksiz İstanbul' sloganıyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti İBB adayı Murat Kurum, "İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz." dedi.

İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Risksiz bir İstanbul için inşa edeceğimiz yeni güvenli, huzurlu 650 bin yeni yuvamızın, 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 5.883₺'den başlayan taksitlerle vatandaşımızı evlerine kavuşturacağız." dedi.

Kurum, "Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

İstanbulluları paydaşımız olarak görüyor, İstanbul'u yönetecek ekibin de birer parçası olarak görüyoruz. Her başarının ardında mutlaka bir fikir vardır. 25 yılda ulaştığımız hedeflere bütüncül bakış açısı ile milletimiz ile el ele vererek ulaştık. Hızlı ulaşım hakkını ihmal etmedik. Sosyal belediyeciliği göz ardı etmedik. Projelerimizin maliyeti, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bellidir. İstanbul'a ne kazandıracağımız şimdiden ortadadır. İşlerimizin üzerine neden bu kadar titriyoruz sebebi açıktır. Sebebi İstanbullu kardeşlerimizin mutluluğudur." dedi.

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İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, komşuluk ilişkilerini odağa alan, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

YARISI BİZDEN

Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

5 BİN 833 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.
Ödemeler 5 bin 833 TL'den başlayan taksitlerle olacak.

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI
100 bin lira taşınma ve kira yardımı ödenecek.

BAŞVURULAR 15 NİSAN'DA BAŞLAYACAK, EVLER 18 AYDA TESLİM EDİLECEK

Başvurular 15 Nisan 2024'te başlayacak. Tespit ve değerlendirme, sözleşme, proje ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından evler 18 aya kadar teslim edilecek.

İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 250 BİN KONUT

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.
250 bin alt sektör harekete geçirilecek, İstanbul'un ekonomisi güçlendirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.
39 ilçenin tamamına ve en riskli mahallelere Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurulacak.

İSTANBUL SANAYİSİ YENİLENECEK

800 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul sanayisinde işletmelerin %77'si şehir merkezlerinde kalırken, %62'si düzensiz dağınık yapıdadır. Trafiğe ek yük, hava kirliliği ve afet risklerine neden olan mevcut durum İstanbul için risk oluşturuyor. Bu riskler ortadan kaldırılacak.

İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!

MİRASINI GELECEĞE TAŞIYAN İSTANBUL
EMİNÖNÜ-SİRKECİ SAHİL BANDI İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK

Eminönü-Sirkeci Sahil Bandı Düzenlemesi yeni çehresiyle İstanbul'a nefes aldıracak. Eminönü sahil yolu ile, yola bağlantılı sokakları ve meydanları düzenlenecek. Gece-gündüz yaşayan, güvenli ve huzurlu bir gezinti yolu kurulacak.
Sirkeci Tren Garı kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçecek. Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile İstanbul hazinesinin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek. İçindeki donatılarla her yaştan İstanbullunun keyifle dolaşacağı cıvıl cıvıl bir alan olacak.

KIBLE ÇEŞME CADDESİ HAYAT BULACAK

Kıble Çeşme Caddesi üzerindeki tarihi yapılar hızla restore edilecek. Eminönü'ne masal tadında bir cadde hediye edilecek.

FATİH CAMİİ ÇEVRESİ YENİ BİR KİMLİK KAZANACAK

Fatih Camii Külliyesi ve çevresindeki sokaklar, niteliksiz binaları elden geçirilerek düzenlenecek. Yürüyüş ve bisiklet yolları eklenecek, yapının ruhuna uygun peyzaj hayata geçirilecek. Bu bölge İstanbul'un sayılı turistik bölgelerinden biri haline getirilecek.

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