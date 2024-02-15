Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
13:39
İstanbul böyle dönüşecek! 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma desteği: Murat Kurum: 1 dakika dahi bekleyemeyiz!
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum megakentte kentsel dönüşüm için 1 dakika bile beklenmeden harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Yerel seçimler sonrası 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere kentsel dönüşüm için hızla harekete geçilecek ve başvurular başlayacak. Tarih belli oldu...