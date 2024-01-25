İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum’dan peş peşe müjdeler

Son dakika haberi...Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıkladı. Kurum, öğrencilerden emeklilere, ilk defa evlenecek gençlerden girişimcilere kadar her kesim için hayata geçirilecek müjdeleri anlattı.