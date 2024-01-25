Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
13:55
İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum'dan peş peşe müjdeler
Son dakika haberi...Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. Buna göre ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 2500 TL destek ödemesi yapılacak. İlk kez evlenene 50 bin TL beyaz eşya desteği verilecek. İş kurmak isteyenlere hibe ve öğrencilere doğal gaz desteği ödenecek. Murat Kurum'dan peş peşe müjdeler...