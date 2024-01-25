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Haberler Fotohaber İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum'dan peş peşe müjdeler
Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 13:55

İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum'dan peş peşe müjdeler

Son dakika haberi...Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. Buna göre ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 2500 TL destek ödemesi yapılacak. İlk kez evlenene 50 bin TL beyaz eşya desteği verilecek. İş kurmak isteyenlere hibe ve öğrencilere doğal gaz desteği ödenecek. Murat Kurum'dan peş peşe müjdeler...

İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum’dan peş peşe müjdeler

Son dakika haberi...Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıkladı. Kurum, öğrencilerden emeklilere, ilk defa evlenecek gençlerden girişimcilere kadar her kesim için hayata geçirilecek müjdeleri anlattı.

İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum’dan peş peşe müjdeler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbulluları sevindirecek birçok müjdeyi peş peş verdi:

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İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum’dan peş peşe müjdeler

=> KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;

İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum’dan peş peşe müjdeler

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video

İstanbul bu işe çok sevinecek! Emekliye 2500 TL, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve doğal gaz desteği: Murat Kurum’dan peş peşe müjdeler

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

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