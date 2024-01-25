Video Haber AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video

25.01.2024 | 13:33

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. İstanbul'un deprem için acil dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, "2019 yerel seçimlerinden önce; "deprem seferberliği ilan ediyoruz" denmişti. "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız" denmişti. "Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz" hedefi konulmuştu. "15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz" vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler." ifadelerini kullandı. Kurum öte yandan, Yeni metro, metrobüs, tünellerden oluşan dev projelerini de açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video 01:40:49
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video 25.01.2024 | 13:33
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İran İş Forumu’nda önemli açıklamalar 16:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda önemli açıklamalar 24.01.2024 | 21:12
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü 00:51
Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü 24.01.2024 | 20:17
Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi’den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı 23:02
Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı 24.01.2024 | 19:48
İsrail Filistinlilerin sığındığı BM’ye ait eğitim merkezini vurdu 01:51
İsrail Filistinlilerin sığındığı BM'ye ait eğitim merkezini vurdu 24.01.2024 | 18:28
Hamza Dağ: İzmir’de her hanede izimiz olacak | Video 07:20
Hamza Dağ: "İzmir'de her hanede izimiz olacak" | Video 24.01.2024 | 15:34
Melih Altınok | Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor? 04:06
Melih Altınok | Putin İsveç'in üyeliğini ne kadar önemsiyor? 24.01.2024 | 15:16
Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta 03:39
Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta 24.01.2024 | 15:08
İran Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan Reisi’yi böyle karşıladı | Video 09:55
İran Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Reisi'yi böyle karşıladı | Video 24.01.2024 | 15:02
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve | Video 02:29
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve | Video 24.01.2024 | 14:37
İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video 40:50
İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video 24.01.2024 | 13:12
Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar | Video 09:06
Başkan Erdoğan: "Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar" | Video 24.01.2024 | 12:53
Başkan Erdoğan: Altınok ile Ankara altın çağına girecek | Video 27:15
Başkan Erdoğan: "Altınok ile Ankara altın çağına girecek" | Video 24.01.2024 | 12:34
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi’ndeki toplantında açıklamalarda bulundu | Video 04:56
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantında açıklamalarda bulundu | Video 24.01.2024 | 08:41
Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti | Video 00:38
Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti | Video 24.01.2024 | 08:41
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı | Video 00:29
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı" | Video 24.01.2024 | 08:31
İstanbul genelinde Huzur uygulaması yapıldı 04:49
İstanbul genelinde "Huzur" uygulaması yapıldı 23.01.2024 | 23:30
SON DAKİKA | İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin teklif TBMM’de kabul edildi 05:13
SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi 23.01.2024 | 23:39
Bakan Işıkhan emekliye ek zam müjdesini böyle duyurdu 05:16
Bakan Işıkhan emekliye ek zam müjdesini böyle duyurdu 23.01.2024 | 21:57
SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan emekliye ek zam müjdesi! 01:17
SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan emekliye ek zam müjdesi! 23.01.2024 | 21:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA