AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. İstanbul'un deprem için acil dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, "2019 yerel seçimlerinden önce; "deprem seferberliği ilan ediyoruz" denmişti. "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız" denmişti. "Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz" hedefi konulmuştu. "15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz" vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler." ifadelerini kullandı. Kurum öte yandan, Yeni metro, metrobüs, tünellerden oluşan dev projelerini de açıkladı.