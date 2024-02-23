İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri! Sayı 101’e çıktı

İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği havayollarına bir yenisi eklendi. SAYI 101'E ÇIKTI Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Norveç Hava Yolları ile hizmet verdiği havayolu sayısı 101 oldu. Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İGA İstanbul Havalimanı'na hoşgeldiniz. Norveç Hava Yolları, 14 Nisan 2024 tarihi itibariye çarşamba ve cuma günleri Oslo'dan İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başlayacak. Nice emniyetli uçuşlar dileriz' denildi.