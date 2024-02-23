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Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:27

İstanbul Havalimanı'nın yeni misafiri! Sayı 101'e çıktı

İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği havayolu sayısı 101'e çıktı. Havalimanı'nın yeni misafiri ise Norveç Hava Yolları oldu.

DHA
İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri! Sayı 101’e çıktı

İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği havayollarına bir yenisi eklendi.

İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri! Sayı 101’e çıktı

SAYI 101'E ÇIKTI

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Norveç Hava Yolları ile hizmet verdiği havayolu sayısı 101 oldu.

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İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri! Sayı 101’e çıktı

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı'na hoşgeldiniz. Norveç Hava Yolları, 14 Nisan 2024 tarihi itibariye çarşamba ve cuma günleri Oslo'dan İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başlayacak. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" denildi.

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