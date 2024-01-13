Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
11:10
KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu
Başkan Erdoğan önderliğinde son yıllarda dünya markası haline gelen Türk Savunma Sanayii 2024'te de başarı destanları yazmaya devam edecek. Savunma sanayiinde 2024 yılı hedeflerini düzenlenen basın toplantısında paylaşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, göklerle buluşmaya hazırlanan 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın 2028'de seri üretimine başlanacağını söyledi.