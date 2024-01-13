KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

'TCG ANADOLU'DAN SONRA EN BÜYÜK GEMİ'

19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deniz platformlarının teslimat törenlerini yapacağız. Lojistik destek gemisinin ikincisi Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin kabulünü gerçekleştireceğiz.

Denizde ikmal gemisi olan Derya, TCG Anadolu'dan sonra ürettiğimiz en büyük gemi."F-16 yapısal" projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak.