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Haberler Fotohaber KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 11:10

KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

Başkan Erdoğan önderliğinde son yıllarda dünya markası haline gelen Türk Savunma Sanayii 2024'te de başarı destanları yazmaya devam edecek. Savunma sanayiinde 2024 yılı hedeflerini düzenlenen basın toplantısında paylaşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, göklerle buluşmaya hazırlanan 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın 2028'de seri üretimine başlanacağını söyledi.

BETÜL USTA
KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

Savunma sanayiinde 2024 yılı hedeflerini düzenlenen basın toplantısında paylaşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, 5'inci nesil savaş uçağı KAAN başta olmak üzere gerçekleştirilen projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

Görgün şu açıklamalarda bulundu:

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KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

'TCG ANADOLU'DAN SONRA EN BÜYÜK GEMİ'

19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deniz platformlarının teslimat törenlerini yapacağız. Lojistik destek gemisinin ikincisi Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin kabulünü gerçekleştireceğiz.

Denizde ikmal gemisi olan Derya, TCG Anadolu'dan sonra ürettiğimiz en büyük gemi."F-16 yapısal" projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak.

KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

'JANDARMAYA GÖKBEY TAKVİYESİ'

GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak.

KAAN seri üretime hazırlanıyor! SSB Başkanı Görgün açıkladı: Tarih belli oldu

'TESTLER DEVAM EDECEK'

AESA burun radarının testleri devam edecek.

2024, havadan ikmal kontrol uçaklarının milli imkânlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak.

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