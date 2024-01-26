Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...

Çok şükür ki artık bizde ona ulaştık. Türkoğlu ilçemizde bulanan TUSAŞ tesislerinde, nesil 5 olarak bilenen yerli savaş uçağımız KAAN'ın ve göklerin ateş kanadı olarak bilenen ATAK 2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik parçalarının üretimine başlanılacak. Türkoğlu ilçemiz bu üretim ile birlikte artık global dünyanın bir üretim parçası olarak adını tarihe yazdıracak. Başta dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, genç mühendislerimize, beyin kadrosuna teşekkür ediyorum" dedi.