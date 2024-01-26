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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 13:04

Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...

Kahramanmaraş'ta TUSAŞ tarafından kurulan uçak parçası üretim tesisinde üretim başlanacak. Tesiste KAAN ve ATAK-2 için bazı parçalarının üretimi gerçekleşecek.

MURAT KARAMAN
Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan uçak parçası üretim tesisinde. "Nesil 5" olarak bilenen yerli savaş uçağı KAAN'ın ve göklerin ateş kanadı olarak bilenen ATAK 2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik (bakım-onarım) parçalarının üretimine başlanılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "TUSAŞ tesislerinde göklerin çelik kanatlarının parçaları, ayrıca yine göklerin ağır abisi ATAK 2 helikopterinin bazı parçalarının üretimine başlanacak. Bu gurur başta Türkoğlu'na daha sonra ülkemize yeter" dedi.

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Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...

Türk Savunma Sanayinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelerin hepsinin gün yüzüne çıktığını kaydeden Başkan Okumuş, "Bu coğrafyada ayakta durmak ve mazlum seslerin umudu olmak için güçlü savunma sanayi gerekiyor.

Kahramanmaraş’ta başlanacak! KAAN ve ATAK-2 için üretilecek...

Çok şükür ki artık bizde ona ulaştık. Türkoğlu ilçemizde bulanan TUSAŞ tesislerinde, nesil 5 olarak bilenen yerli savaş uçağımız KAAN'ın ve göklerin ateş kanadı olarak bilenen ATAK 2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik parçalarının üretimine başlanılacak. Türkoğlu ilçemiz bu üretim ile birlikte artık global dünyanın bir üretim parçası olarak adını tarihe yazdıracak. Başta dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, genç mühendislerimize, beyin kadrosuna teşekkür ediyorum" dedi.

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