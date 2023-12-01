Kahve telvesinden yerli tohum üretti! 4 ayda yetiştirdi

"KAHVE ATIKLARININ SIFIR ATIK PRENSİBİYLE BU ÜRETİMDE KULLANILDIK"

ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden bu yıl mezun olan Gizem Çiftlik de bitirme tezinde istiridye mantarından yerli tohum üretimi ve atık kahve telvesinde yetiştirilmesini amaçladığını söyledi.

Mantar üreticilerinin karşılaştığı sorunları araştırdığını anlatan Çiftlik, şöyle konuştu:

"Onların en sık karşılaştığı sorunun yerli tohuma ulaşmak olduğu üzerine bir çalışmaya denk geldim. Bu sorundan yola çıkarak yerli tohum geliştirmeye yöneldim. Kahve atıklarının da sıfır atık prensibiyle bu üretimde kullanılarak geri dönüşüme katılmasını amaçladım. Günden güne artan kahve tüketimi var. Mantarın yetiştirileceği kahveyi de böylece kolay bir yoldan elde ettim. Kentteki kahvecilerden atık kahve telvelerini topladım. İstiridye mantarından tohum üretme aşaması yaklaşık bir ay sürdü. Daha sonra kendi ürettiğimiz tohumlarını samanla karıştırdığım kahve telvesi substratında yetiştirdik."

Çiftlik, substrat olarak kullandıkları kahveyi de farklı oranlarda denediklerini dile getirerek, "Yüksek oranda kahve kullandığımızda mantarın gelişemediğini gözlemledik. Yüzde 10-15 kahve kullanıldığından mantarın çok iyi geliştiğini tespit ettik. Bu çalışmayla atıkların geri dönüştürülmesini de sağladık. Yerli mantar tohumumuzu geliştirip, atıkları geri dönüşüm yoluyla değerlendirdim. Elde ettiğimiz mantarlardan da yeniden tohum elde edebildik." diye konuştu.

Proje kapsamındaki süreçlere de değinen Çiftlik, yaklaşık 2 aylık süreçte hem tohumları elde ettiklerini hem de istiridye mantarı yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.