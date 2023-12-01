Kahve telvesinden yerli tohum üretti! 4 ayda yetiştirdi

KAHVE TELVESİNDEN YERLİ TOHUM ÜRETTİ
ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Demirel danışmanlığında öğrencisi Gizem Çiftlik tarafından "İstiridye mantarının (pleurotus ostreatus) yerli tohum üretimi ve atık kahve telvesi substratında yetiştirilmesi" projesi gerçekleştirildi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında istiridye mantarından elde edilen yerli tohumlar, samanla karıştırılan kahve telvesi atıklarından oluşturulan substratta yaklaşık 4 ayda yetiştirildi.
Projeyle, yerli istiridye mantarı tohumu üretilirken, atık durumdaki kahve telvesi de sıfır atık prensibiyle ekonomiye geri kazandırıldı. Projenin geliştirilmesiyle mantar tohumunda ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.
"HERHANGİ BİR HİBRİT SÜREÇ OLMADAN YENİDEN VE İSTENİLDİĞİ KADAR ÜRETİLEBİLİR"
Projenin danışmanı Prof. Dr. Demirel, tedarik ettikleri istiridye mantarında ev ortamında ve imkanlarında yerli tohum elde edilmesini ve üretiminin gerçekleştirilebildiği bir süreç geçirdiklerini bildirdi.
TÜBİTAK'IN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI'NDAN YARARLANDI
Mikolog da (mantar bilimci) olan Demirel, TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'ndan finansal olarak desteklenen projenin, lisans öğrencisi Gizem Çiftlik'in fikriyle geliştirildiğinin anlattı.
Genellikle mantar üretim süreçlerinde tohum teminin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Demirel, şu değerlendirmede bulundu:
"Mantar üretim süreçlerinde tohum genellikle yurt dışı kaynaklı elde ediliyor. Ülkemizde üretilen mantar tohumları da hem ihtiyaca yetişemiyor hem de kalite olarak bazen düşük kalıyor. Market kaynaklı bir mantardan yerli tohumun elde edilmesini ve yeniden üretilmesini amaçlayan bir çalışma gerçekleştirdik. Kültüre edilebilen mantarlar herhangi bir hibrit süreç olmadan yeniden ve istenildiği kadar üretilebilir. Bu üretimle aile, toplum ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Ev koşullarında üretilebilmesini göz önünde bulundurarak istiridye mantarını kullandık. Aynı uygulama kültüre edilebilen diğer mantar türlerine de uygulanabilir."