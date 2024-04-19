Kamuya 4 bin 274 personel alımı yapılacak! 21 kurum memur alımı ilanlarını yayımladı

21 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
21 kamu kuruluşu toplamda 4.278 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Uşak Üniversitesi, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.