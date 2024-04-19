Kamuya 4 bin 274 personel alımı yapılacak! 21 kurum memur alımı ilanlarını yayımladı

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.