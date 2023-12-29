Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
17:16
AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye
Türk Savunma Sanayii çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İki gün önce test atışını gerçekleştiren yerli ve milli torpido AKYA, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. AKYA torpidosu Mavi Vatan'ı ve Türkiye'nin bölgedeki haklarının korunması açısından Türk Deniz Kuvvetleri için caydırıcı bir güç olacak. Türkiye, hem tespit edilmesi zor hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzem olan bu ürünü dünyada üreten 6 ülkeden biri oldu.