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Haberler Fotohaber AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye
Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:16

AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye

Türk Savunma Sanayii çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İki gün önce test atışını gerçekleştiren yerli ve milli torpido AKYA, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. AKYA torpidosu Mavi Vatan'ı ve Türkiye'nin bölgedeki haklarının korunması açısından Türk Deniz Kuvvetleri için caydırıcı bir güç olacak. Türkiye, hem tespit edilmesi zor hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzem olan bu ürünü dünyada üreten 6 ülkeden biri oldu.

AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye

Türk donanması yerli ve milli atış kontrol sistemleri, güdüm mermileri ve torpidolarla donatılmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermisi ATMACA'yı envantere alan Türk Deniz Kuvvetleri, şimdi de AKYA torpidosunu envanterine ekledi.

AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye

MAVİ VATAN'IN KESKİN KILICI AKYA HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Mavi Vatan'ın keskin kılıcı milli torpido AKYA, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hem tespit edilmesinin çok zor olması hem de ciddi bir talep gücüne sahip olması sebebiyle ürünümüzün yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri de biz olduk" dedi.

Yerli torpido AKYA'dan tam isabet! Gemiyi böyle batırdı | Video

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AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye

O ANLAR HEYECANLA TAKİP EDİLDİ

Roketsan tarafından geliştirilen milli ağır torpido AKYA'nın harp başlıklı ilk atış testi, Doğu Akdeniz'deki TCG Preveze Denizaltısı'ndan başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.

AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye

YERLİ VE MİLLİ TORPİDO AKYA 12 BİN YARDALIK BİR MESAFEDEN VURDU

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun "Bismillah ateş serbest" komutuyla ateşlenen AKYA ağır torpidosu, 12 bin yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.

AKYA ile hedef tam isabet! Dünyada üreten 6 ülkeden biri de Türkiye

AKYA TORPİDOSU TÜRK DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİNE ALINDI

AKYA'nın hedefi başarıyla vurduğu anlarda TCG Gökova Komuta Merkezinde büyük sevinç yaşandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, atış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve milli torpidomuz AKYA'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık" ifadesini kullandı.

Kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermisi ATMACA'nın envantere alındığını anımsatan Tatlıoğlu, "Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız HİSAR DENİZ milli ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız MALAMAN'ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve milli güdüm mermileri ile yerli ve millî torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

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