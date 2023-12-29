Video Haber Yerli torpido AKYA'dan tam isabet! Gemiyi böyle batırdı | Video
Yerli torpido AKYA'dan tam isabet! Gemiyi böyle batırdı | Video

Yerli torpido AKYA'dan tam isabet! Gemiyi böyle batırdı | Video

29.12.2023 | 09:13

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da AKYA ağır torpidosunun hedefi başarıyla imha etmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askerî personel, Deniz Kuvvetlerimize büyük bir güç kazandıran AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA’nın Komuta Merkezinden takip etti. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun “Bismillah Ateş Serbest!” komutuyla ateşlenen AKYA ağır torpidosu, 12.000 yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. AKYA’nın hedefi başarıyla vurduğu anlar da ise TCG GÖKOVA’nın Komuta Merkezinde büyük bir sevinç yaşandı.

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