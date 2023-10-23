MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek’in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 13:51

Son dakika haberleri...Emekli ve memur maaşları Ocak ayında yeniden belirlenecek. Ocak zammı ile milyonların alım gücü artacak. Bakan Mehmet Şimşek'in ajansında 3 öncelikli gündem maddesi yer alıyor. Memur ve emekli maaşı zammı için ipuçları güçlendi. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 68,01 oldu. Buna göre emekli maaşı zammı, memur enflasyon farkı ile maaş hesapları değişti. Öte yandan 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte kuruşu kuruşu o hesaplar...