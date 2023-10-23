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Haberler Fotohaber MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 13:51

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli ve memur maaşları Ocak ayında yeniden belirlenecek. Ocak zammı ile milyonların alım gücü artacak. Bakan Mehmet Şimşek'in ajansında 3 öncelikli gündem maddesi yer alıyor. Memur ve emekli maaşı zammı için ipuçları güçlendi. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 68,01 oldu. Buna göre emekli maaşı zammı, memur enflasyon farkı ile maaş hesapları değişti. Öte yandan 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte kuruşu kuruşu o hesaplar...

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MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek’in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur maaşları Ocak zammı ile artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'a 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla talimatını verdi. Emekli zammı 15 milyonu aşkın vatandaşı, memur maaş zammı ise yaklaşık 4 milyon kamu görevlisini ilgilendiriyor. Emekliye zam ve memur maaş düzenlemesi için kapsamlı bir bütçe çalışması gerçekleşiyor. Özellikle mali disiplinde yol haritasının çizilmesi ve bunun meyvelerinin alınmasıyla beraber düğmeye basılacak. İlk adım ise emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek’in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANSINDAKİ 3 MADDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

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MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek’in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?
  1. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak
  2. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak
  3. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek
MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek’in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ MECLİS'E GELİYOR

Bakanlık bütçe sınırlarını sonuna kadar zorladı ve 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Bir defaya mahsus olmak üzere verilecek emekliye ikramiyenin maliyeti 61 milyar TL oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Mehmet Şimşek’in ajandasındaki 3 madde! SGK emekli maaşı, memur maaşları ne kadar olacak?

Cumhuriyet ikramiyesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı ve bu hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Daha sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'da ödeme takvimini açıklayacak.

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