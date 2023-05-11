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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:29

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılda iki kez artış yaşayan memur ve emekli zammı yılın ikinci yarısı için değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek Temmuz zammı için 4 aylık veri belli oldu. Geriye sadece 2 veri kalırken son enflasyona göre memur maaş zammı hesaplama 2023 tablosu da şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile maaşlar enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Memur zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken konu ile ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur ve emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verisi bekleniyor. Son enflasyona göre memur zammı hesaplamaları da başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, maaşların enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile değerlendirileceğinin müjdesini verdi. Memura ek zam açıklaması ardından ''2023 Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı hesaplama tablosu…

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

700 bini aşkın kamu işçisi maaşlarına yüzde 45 zam yapılacağını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de memurlar için geldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre memura ek zam geliyor. Temmuzda memur zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi! "Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur" | Video

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.''

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI İÇİN BİR AÇIKLAMA DA AK PARTİ'DEN GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erdoğan'ın açıkladığı zamla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dağ, "Biraz önce Cumhurbaşkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla ve sendika temsilcileri ile kamu işçilerine olan oranı açıkladı, %45 ve en düşük kamu işçisi 15.000 TL brüt olarak maaş almış olacak." diye konuştu.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

YÜZDE 45'LİK ORAN MEMUR ZAMMI İÇİN DE KONUŞULACAK

Memurlarla ilgili ikinci dönem maaş görüşmelerinin temmuz ayında yapıldığına değinen Dağ, yüzde 45'lik zammın sinyalini verdi. "Benzer bir durumun memurlar için düşünüldüğünü de ifade edebilirim. Memurlar için yapılması planlanan ve düşünülen oranı görebiliyoruz" diyen Dağ şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız görüşmelerde temmuz ayında bu çerçevede bir sürecin olacağını söyleyebilirim. Yani %45'lik oran bir nevi o dönemde de konuşulacak."

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