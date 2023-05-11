MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA: Memur maaş zammı için 4 aylık oran netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılda iki kez artış yaşayan memur ve emekli zammı yılın ikinci yarısı için değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek Temmuz zammı için 4 aylık veri belli oldu. Geriye sadece 2 veri kalırken son enflasyona göre memur maaş zammı hesaplama 2023 tablosu da şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile maaşlar enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Memur zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken konu ile ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.